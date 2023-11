Atalanta-Inter 1-2, a segno Calhanoglu e Lautaro

L'Inter espugna lo stadio di Bergamo, dove l'Atalanta quest'anno non aveva mai perso e mai subito gol, e si conferma in testa alla classifica della Serie A con 28 punti. I ragazzi di Simone Inzaghi sbloccano il match al 40' del primo tempo con un rigore messo a segno da Calhanoglu per un fallo subito da Darmian, su filtrante illuminante dello stesso regista turco. Nella ripresa, al 12', il raddoppio di Lautaro, con un tiro a giro di destro. L'argentino è primo nella classifica cannonieri con 12 reti. L'Atalanta riapre la partita al 16' con Scamacca, ma non riesce a pareggiare. Anzi, i bergamaschi finiscono in dieci per l'espulsione di Toloi per doppia ammonizione. Paura al 33' del primo tempo per un infortunio al ginocchio di Pavard. Nelle prossime ore si saprà l'entità dell'infortunio.



