Sala: 'Oggi test nella fondamentale vasca del Seveso a Bresso'

Sono "in corso i test nella vasca di Bresso" ovvero la vasca di laminazione "fondamentale per contenere le piene del Seveso": il una storia su Instagram il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha spiegato che "nei prossimi giorni sarà quindi operativa".

Restano da terminare le altre vasche previste fuori dal territorio di Milano. "Quelle di Senago e di Lentate - ha sottolineato Sala - lo saranno nel 2024 secondo Regione Lombardia. Non ci sono informazioni certe su quella di Varedo". "Ma certamente - ha aggiunto - quella di Bresso farà molto".



