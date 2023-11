"Certamente non possiamo garantire nessun tipo di ristoro". Lo ha detto oggi il sindaco Giuseppe Sala rispondendo a chi gli ha chiesto dei danni subiti dai commercianti a causa del maltempo, "Vediamo - ha aggiunto - se il Governo prenderà decisioni in proposito. Uguale sui privati, noi non siamo in grado in questo momento. La cosa che va vista è quanti sono assicurati e quanti possono rivalersi sulle assicurazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA