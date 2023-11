A Milano ancora allagamenti e alberi caduti

Allagamenti e alberi caduti per il maltempo a Milano stanno avendo ancora conseguenze sul traffico e il servizio di trasporto pubblico. Lo rende noto Atm, spiegando di aver modificato il servizio di alcune linee.

Rami di alberi sono caduti sulla rete aerea del tram 5, che quindi non fa servizio tra viale Lunigiana e il capolinea di Niguarda, mentre con via Vigevano allagata il tram 9 fa servizio con bus tra Porta Lodovica e Porta Genova e il 10 con bus tra piazza 24 Maggio e Porta Genova. Un albero caduto in via Feltre ha modificato il percorso del bus 54 che in direzione Cascina Gobba devia da via Rombon a piazza Udine, dei bus 55 e 925 che deviano tra piazza Udine e via Feltre/Pisani Dossi. La corsia laterale di piazzale Accursio è allagata e il bus 69 in direzione Molino Dorino salta la fermata di piazzale Accursio, mentre il 77 In direzione San Donato devia da via San Dionigi 99 a piazzale Martini. perché via San Dionigi è allagata. Il bus 783 in direzione Bresso devia dal capolinea di Bicocca a viale Gramsci perché viale Berbera è chiuso al traffico per un albero caduto. Infine il filobus 93, in entrambe le direzioni, devia tra piazza Gorini e viale Campania/Sismondi.



