Il premio CartaCanta 2023 a Francesco Donadio

Il premio CartaCanta per il miglior libro di argomento musicale di autore italiano pubblicato fra settembre 2022 e agosto 2023 è stato assegnato a Freewheelin' in Rome - La vera storia della prima volta di Bob Dylan in Italia, scritto da Francesco Donadio e pubblicato da Arcana Edizioni. Lo ha deciso la giuria, presieduta da Franco Zanetti e costituita da John Vignola, Marta Blumi Tripodi ed Enrico Casarini.

Questa la motivazione: "Ricostruendo con precisione e accuratezza un episodio che ha i contorni della leggenda - la prima volta di Bob Dylan in Italia, all'inizio di gennaio del 1963 - Francesco Donadio ha intervistato tutti gli intervistabili, ha consultato archivi personali, ha confrontato versioni divergenti e ha realizzato un'approfondita indagine su un cold case di sessant'anni fa. Una bella dimostrazione di come il giornalismo musicale possa anche essere giornalismo di qualità".

La consegna del premio si è svolta nella Biblioteca Comunale di Desenzano del Garda 'Angelo Anelli' ospitata nella Villa Brunati, sulle rive del lago. La commissione ha segnalato con una menzione un altro libro della cinquina finalista: 1977.

Don't Call It Punk di Matteo Torcinovich (Goodfellas), "ricchissima raccolta di immagini commentate di quell'annus mirabilis che ha cambiato la storia del rock".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA