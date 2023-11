Dopo 3 anni riapre a Milano il Teatro Verdi

Il Teatro Verdi di via Pastrengo, nel cuore del quartiere Isola, sede storica della compagnia del Buratto dal 1975, riapre a novembre dopo una lunga pausa durata tre anni, per adeguamento degli impianti, che ha coinvolto anche Posto Unico, il bistrot adiacente. La sua affascinante sala liberty si aprirà la mattina con proposte teatrali per le scuole superiori e la sera per il pubblico, a cui si aggiungono alcune iniziative culturali.

I titoli selezionati e proposti nella stagione propongono una drammaturgia pensata per stimolare attenzione su problematiche tipiche dell'età giovanile, nel passaggio verso il mondo adulto.

Si inizia il 23 novembre con una nuova produzione del Buratto: A cup of tea with Shakesperare (in inglese), con testo e regia di Laura Pasetti in replica a gennaio 2024. Tra i titolo della stagione, 'Le lacrime di Achille', altra novità del Buratto e la recente produzione 'Fashion victims. L'insostenibile realtà del fashion' dedicato al mondo del fast fashion.

Alla programmazione per i giovani, il Buratto affianca quella per bambini e famiglie del Teatro Bruno Munari.



