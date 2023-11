Da domani 'Noi Festival' a Roma con 700 chiese evangeliche

Domani e dopodomani a Roma si terrà il 'Noi Festival', evento presentato in mattinata dal capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e dal presidente di Samaritan's Pursue e ad dell'Associazione Evangelistica Billy Graham (Bgea), il reverendo Franklin Graham. Al Palazzo dello Sport si riuniranno 700 chiese evangeliche.

"Un evento importante non solo per il mondo evangelico, ma anche per la straordinaria personalità e opera di Franklin Graham", un'opera anche di supporto all'Italia durante l'epidemia di Covid, afferma Malan. Proprio per questo il senatore di Fratelli d'Italia ha conferito un riconoscimento al reverendo. "E' giusto che, dopo aver fatto tanto bene, lo raccontino", dice Malan in riferimento a Samaritan's Pursue. "La grandissima maggioranza delle chiese evangeliche collaborano con questo evento, che è aperto a tutti. E' un evento importante, non solo religioso ma civico. L'Italia non ha una religione di Stato - chiosa Malan - ma nemmeno un ateismo di Stato".

Graham, invece, racconta: "Nel 2020 c'è stata una pandemia che nessuno si aspettava. Non sapevamo bene cosa fosse, ma sapevamo che era estremamente pericolosa. Alla Samaritan's abbiamo cinque ospedali da campo pronti. Ci fu richiesto di mandarne uno in Italia. Ho detto 'certo' e abbiamo allestito in tre giorni l'ospedale a Cremona. L'Italia era il nostro prossimo da aiutare, il nostro amico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA