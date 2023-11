Berlusconi a Guerra, 'non ti intesto la casa, è corruzione'

"Primo impegno mio, domani informo i proprietari della casa e ti facciamo avere subito un contratto di comodato. Sai cos'è? È la dazione gratuita di una casa" e l'intestazione non è possibile "perché è corruzione". È un passaggio di un dialogo tra Barbara Guerra, una delle ragazze ospiti ad Arcore, e Silvio Berlusconi diffuso dalla stessa Guerra, tramite i suoi legali, assieme a un comunicato stampa in merito alla richiesta da parte di una immobiliare vicina alla famiglia dell'ex premier della restituzione della villa di Bernareggio in Brianza.

In una nota degli avvocati Federigo Sinicato e Nicola Giannatoni (legali della ragazza tra le ospiti ad Arcore e assolta, assieme alle altre, nel processo Ruby Ter) si legge che la villa in Brianza è stata donata da Silvio Berlusconi a Barbara Guerra, "in virtù della loro lunga e virtuosa frequentazione". "In merito alle notizie di stampa pubblicate oggi sulla comunicazione della Soc. Immobiliare Dueville relativa alla presunta decadenza dal comodato di abitazione della casa di Bernareggio - si legge sempre nella nota - precisano che il titolo abitativo deriva dalla precisa volontà del dott. Berlusconi di donare alla Sig.na Guerra la proprietà dell'immobile".



