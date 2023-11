Paolo Berlusconi, polemiche su Silvio sono meschinità e rancore

"La meschinità e il rancore, che sono fonte di odio, non meritano. Mentre Silvio era un uomo generoso, buono giusto e soprattutto aveva dentro tanto amore".

Così Paolo Berlusconi ha risposto alle polemiche sull'iscrizione al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri del Cimitero monumentale di Milano, di suo fratello a margine della cerimonia.

Tra gli oppositori all'iscrizione dell'ex premier anche Federica Borrelli, la figlia dello storico ex procuratore di Milano, iscritto anche lui al Pantheon milanese.

"Voglio citare Dante che ha detto soltanto 'non ti curar di loro, ma guarda e passa' - ha aggiunto -. È un onore per mio fratello e per la nostra famiglia essere ricordato in questo tempio. È un onore anche per la città di Milano aver avuto un cittadino come Silvio che ha rappresentato un imprenditore visionario, un uomo di sport che ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Un un uomo di governo, uno statista che è stato conosciuto e amato in tutti i Paesi del mondo".



