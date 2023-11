Palladino a Verona con il rientro di D'Ambrosio

Scontato il turno di squalifica, D'Ambrosio torna a disposizione di Palladino per la trasferta di domenica a pranzo a Verona. Un reintegro importante per il Monza, ancora alle prese con una situazione deficitaria in difesa, vista la concomitante assenza di Izzo, operato a Barcellona nei giorni scorsi per la rimozione di un neuroma di Morton.

Il Monza, che a partita in corso contro l'Udinese ha dovuto riadattare Gagliardini sulla linea dei tre davanti a Di Gregorio, al Bentegodi dovrà fare a meno anche di Caprari e Gomez, gli unici due su cui i brianzoli non potranno fare riferimento a lungo. Pressoché scontate quindi le scelte dalla cintola in su (Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos da destra a sinistra), con l'unico dubbio reale in trequarti, dove Vignato potrebbe essere confermato accanto a Colpani alle spalle di Colombo. Mota Carvalho, sollecitato nel dare di più direttamente dal tecnico biancorosso, dovrebbe accomodarsi in panchina e limitarsi a rappresentare la prima alternativa per un posto nel tridente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA