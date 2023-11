I colori dell'anima, undici pittori in mostra nell'Olgiatese

Undici artisti, con le loro opere realizzate con stili e tecniche diverse, si sono dati appuntamento per un evento che mette al centro il potere dei colori attraverso la pittura, la musica e la scrittura.

Sabato 18 e domenica 19 novembre nella 'Scuola di musica e danza' di Villa Guardia (in provincia di Como, nell'Olgiatese) saranno giornate ricche in cui le arti e le professionalità si misceleranno dando vita all'evento "I colori dell'anima e la loro tavolozza sonora".

In entrambe le giornate rimarranno esposti i quadri dei pittori (tre cui dieci donne): Enrica Brindisi, Ivana Tettamanti, Lorenza Brindisi, Mario Castellani, Mary Allevi, Nadia Cattaneo, Paola Turconi, Teresa Penna, Federica Rossi, Titti Usuelli e Vilma Zadel. L'ingresso, consentito dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è libero.

Coprotagonista di questo evento sarà la musica, nella prima giornata al mattino con il pianoforte di Anna Ghilotti e con un concerto pomeridiano offerto dagli insegnanti e dagli allievi della scuola ospitante. La domenica pomeriggio sarà invece presentato 'Il rumore dei colori', libro scritto e illustrato dalla giornalista Federica Rossi che dialogherà con Emanuela Gini. Anche quest'occasione sarà allietata dalla musica, con Valeria Bianchi al pianoforte e Giulia Vincenzotti al violino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA