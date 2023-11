Auto contro muretto, grave ragazza nel Pavese

Una ragazza di 20 anni, residente a Gerenzago (Pavia), è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto oggi lungo la circonvallazione di Villanterio (Pavia). La giovane, alla guida della sua auto, ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro un muretto. A provocare la sbandata potrebbero essere state anche le condizioni dell'asfalto, reso viscido e insidioso dalla pioggia battente.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso la 20enne e l'hanno trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Pavia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre a carabinieri e polizia stradale. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.



