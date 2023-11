A Milano sabato manifestazione Lega e corteo pro Palestina

Manifestazione pro Israele e corteo pro Palestina: sabato a Milano sono previste in contemporanea due opposte iniziative legate al conflitto in corso.

La Lega alle 15 ha infatti organizzato una manifestazione pro Israele 'Per la difesa dell'Occidente, dei Diritti, della Sicurezza, della Pace, delle Libertà' in largo Cairoli, e alla stessa ora è previsto un corteo con partenza da porta Venezia a cui i giovani palestinesi chiedono di aderire.

'Palestina libera, fermate il genocidio' è lo slogan di questo secondo appuntamento. "Come Comunità Palestinese della Lombardia, Giovani Palestinesi d'Italia, Unione Democratica Arabo- Palestinese e Associazione dei Palestinesi in Italia parteciperemo al corteo che si terrà alle 15 in Porta Venezia.

- spiegano in un post su Instagram - Dal 7 ottobre Israele ha massacrato quasi 10.000 persone, la maggior parte bambini sotto lo sguardo complice di tutto l'Occidente - Italia compresa".

Per questo chiedono a tutte le persone "solidali con la causa di liberazione palestinese di scendere in piazza con noi e fare di tutto affinché ci sia giustizia per un popolo che resiste al colonialismo israeliano da più di 75 anni".



