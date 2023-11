Arrestato a Ventimiglia 24enne milanese ricercato per rapina

Un milanese di 24 anni ricercato per un ordine di carcerazione del Tribunale di Monza dopo una rapina con un coltello è stato arrestato dalla polizia di frontiera a Ventimiglia con l'accusa di porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Era a bordo di un autobus partito da Barcellona e diretto a Milano fermato la scorsa notte alla barriera autostradale dell'A10 per un controllo. Il ventiquattrenne aveva una fotocopia del passaporto e dopo una verifica ai terminali della polizia è stato arrestato. E' conosciuto per rapine a mano armata nell'hinterland milanese, furti in abitazione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA