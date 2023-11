A Milano passeggini vuoti in piazza per bimbi rapiti da Hamas

Passeggini vuoti, palloncini rossi e bianchi e la bandiera israeliana per chiedere la liberazione dei bambini che sono prigionieri di Hamas. Ad organizzare il flashmob in piazza del Duomo a Milano è stato un gruppo di israeliani e italiani che hanno sfilato da via Passarella a sotto la Madonnina per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte dei piccoli prigionieri.

Su ogni passeggino i volantini con la scritta 'Rapiti' e la foto di ogni bambino, con nome ed età, con la scritta 'Per favore aiutaci a riportarli a casa vivi'.

Domenica scorsa un altro flashmob promosso da un gruppo di giovani israeliani aveva tappezzato il centro città con centinaia di questi volantini con i volti e i nomi degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.



