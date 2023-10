Troppe risse, chiusa la discoteca 'Vip Club' di Sesto

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha revocato la licenza al titolare del Vip Club ex Queen Pub, a Sesto San Giovanni (Milano), in via Granelli, a seguito di diverse risse verificatesi negli ultimi mesi, l'ultima delle quali terminata con un uomo ferito alla testa con un forcone.

Lo stesso locale aveva già ricevuto, tra il 2017 e il 2023, sei decreti di sospensione della licenza, sempre per problematiche relative a risse e aggressioni tra clienti, di cui diversi ubriachi, anche con la partecipazione di alcuni buttafuori, iniziate all'interno e proseguite all'esterno della discoteca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA