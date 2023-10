Peter Jackson, 'che ansia girare l'ultimo video dei Beatles'

È firmato dal regista Peter Jackson, al suo debutto dietro la macchina da presa di un videoclip musicale, il video ufficiale di Now And Then, l'ultima canzone dei Beatles, che uscirà alle 15 di venerdì 3 novembre sul canale YouTube ufficiale del gruppo.

Il commovente e divertente videoclip - viene anticipato - celebra l'amore senza tempo dei Fab Four l'uno per l'altro durante la creazione dell'ultima canzone dei Beatles, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e ora finalmente finita da Paul e Ringo oltre quattro decadi dopo.

"Ad essere sinceri, - racconta il regista, già autore della miniserie Beatles-Get Back - il solo pensare alla responsabilità di dover realizzare un video musicale degno dell'ultima canzone dei Beatles ha generato un insieme di ansie forse troppo schiaccianti i da gestire. Il mio amore di una vita per i Beatles si è scontrato con un muro di terrore puro al pensiero di deludere tutti. Ciò ha instillato in me una forte insicurezza, perché non avevo mai realizzato un videoclip musicale prima di allora e non riuscivo a immaginare come avrei potuto anche solo iniziare a crearne uno per una band che si era sciolta più di 50 anni fa, che non aveva mai cantato dal vivo la canzone e in cui metà dei suoi membri non era più tra noi".

"Ho detto alla Apple - prosegue il regista del Signore degli Anelli - che la mancanza di filmati adatti mi preoccupava", ma "sapevo che i Beatles non accettano un no come risposta". Così "mi sono ritrovato ad essere trascinato da loro mentre affrontavano rapidamente le mie preoccupazioni".

Il videoclip seguirà la pubblicazione di Now And Then, che uscirà in contemporanea mondiale alle 15 di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Esce domani alle 20.30 sul canale ufficiale YouTube dei Beatles, invece, il film documentario della durata di 12 minuti, Now And Then - The Last Beatles Song, scritto e diretto da Oliver Murray.



