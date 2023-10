Operaio di 22 anni folgorato in Brianza, è gravissimo

Un operaio di 22 anni è ricoverato in ospedale al San Gerardo di Monza in gravissime condizioni, dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava su un macchinario all'interno di un'azienda a Burago di Molgora (Monza). Il giovane, dipendente di una ditta esterna, stava montando un pallettizzatore quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito nel reparto di cardio rianimazione, dove resta in prognosi riservata. I carabinieri e i tecnici Ats sono al lavoro per risalire alle cause dell'incidente sul lavoro.



