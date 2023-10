Milano scende di nuovo in piazza per la Palestina

La Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale scenderà in piazza sabato 4 novembre per chiedere "il cessate il fuoco immediato a Gaza e la fine dell'assedio alla Striscia, contro ogni guerra e razzismo, per la libertà del popolo palestinese e per tutti i popoli della Terra".

La manifestazione, che partirà alle 15 da piazza Oberdan, si chiama 'Niente da festeggiare - Stop War stop racism'.

"Il 4 Novembre l'Italia celebra la festa delle forze armate e, come se non bastasse, la Lega di Matteo Salvini chiama a raccolta in difesa dei per difendere i "valori occidentali" annunciando una manifestazione a Milano" spiegano i promotori, ricordando che "Il mondo è dilaniato da guerre e colonialismi, con oltre 170 conflitti attivi nel mondo", a partire dall'Ucraina per arrivare alla Palestina, dove è in corso "un genocidio in mondovisione, nell'indifferenza della comunità internazionale, crimini efferati agiti complicità economica e politica con un progetto di apartheid coloniale che prosegue da 75 anni".

"Vogliamo - si legge nell'invito alla manifestazione - fuoriuscire dalla barbarie. Vogliamo restare umani".



