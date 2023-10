Medaglie e salute devono convivere, vademecum per i giovani

'Medaglie e salute devono convivere' e questo vale soprattutto quando si parla di giovani atleti e atlete che sono in una fase delicata della vita come l'adolescenza. È questo il titolo e l'approccio del vademecum promosso dall'Osservatorio metropolitano di Milano, con Panathlon Milano e Università di Milano Bicocca.

Si tratta di un breve manuale, scientifico ma di facile fruizione, pensato per prevenire disturbi alimentari e disagio psico-fisico, negli atleti e agonisti adolescenti, in particolare quelli impegnati in discipline per le quali il rapporto peso-altezza è un fattore determinante per la performance, come la ginnastica, il pattinaggio e l'atletica. Il manuale è disponibile anche online per famiglie, agonisti e allenatori.

Ideato e coordinato da Carla De Albertis, responsabile Cultura e Sociale di Osservatorio, si compone di una parte di definizioni e inquadramento giuridico generale, seguito da parti più specifiche riguardanti gli allenamenti e l'alimentazione con indicazioni relative ai campanelli d'allarme alle strategie di intervento e alle buone prassi. Il testo è frutto di un lavoro interdisciplinare iniziato all'Università Bicocca con il convegno, Medaglie e salute devono convivere, organizzato da Osservatorio e Panathlon con il prestigioso ateneo milanese. "Sappiamo che i sacrifici sono una parte importante del risultato sportivo e che per arrivare in alto servono disciplina e rigore - ha spiegato Filippo Grassia, presidente Panathlon Club Milano e vice presidente Osservatorio Metropolitano di Milano -, ma niente di tutto questo è positivo se non riesce a tutelare la salute, che, nella logica del 'a tutti i costi' entra già perdente nella competizione. È una questione di cultura e di etica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA