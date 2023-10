Maltempo: Sala, da Regione allerta gialla non preoccupante

"Segnalo che ieri sera era stata diramata dalla Protezione Civile regionale un'allerta gialla, quindi, in teoria, non preoccupante. Non è certo un'accusa, ma la constatazione di quanta imprevedibilità ci sia nelle condizioni metereologiche". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social dove ha commentato i danni provocati dal maltempo in città dall'esondazione dei fiumi.

Sala nel post ha fatto una prima conta dei danni che vede "numerosi problemi sulla circolazione stradale, ora in normalizzazione, nella zona nord - ha scritto -. Una galleria della metropolitana M3 allagata, con la linea non è ancora completamente funzionante. Acqua e fango sulle strade e anche in box e scantinati, stiamo intervenendo con le nostre forze e con il supporto dei Vigili del Fuoco".

Inoltre alcune scuole sono interessate da problematiche varie, sei cabine di Unareti sono allagate, con circa 3mila utenti interessati, guasti sulle centrali termiche di alcune case popolari, in particolare a Quarto Oggiaro e Niguarda e qualche albero caduto.

"Da questa notte stiamo lavorando con grande intensità, ora favoriti da condizioni meteo migliori. Queste condizioni dovrebbero rimanere tali fino a giovedì, poi potrebbe esserci un nuovo sensibile peggioramento - ha concluso -. Io e il mio team saremo in ufficio o per le strade cittadine fino a quando la situazione non si normalizzerà".



