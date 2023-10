Maltempo: esondato il lago di Como, montate le barriere

E' esondato il lago di Como per le forti piogge cadute nella notte e sono state quindi montate le barriere mobili su lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour, creando rallentamenti nella circolazione del traffico.

I volontari hanno lavorato per ripulire il lungolago ed è stata anche utilizzata l'idrovora della Protezione Civile in piazza Cavour per cercare di controllare il livello dell'acqua.

"Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari - è l'appello della Polizia locale comasca - Seguite gli eventuali percorsi pedonali obbligati e indossate calzature idonee".



