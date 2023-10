Maltempo: A.Fontana, ci attaccano sempre in maniera sgangherata

"Io non ho avuto nessuna intenzione di scaricare niente a nessuno ma dato che ci attaccano sempre in maniera sgangherata è chiaro che dobbiamo dire le cose come sono". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione del nuovo pullmino dei City Angels, il primo che opererà come unità mobile nella distribuzione dei generi di conforto e prima necessità ai senzatetto sul territorio regionale fuori dal Comune di Milano.

"Basta vedere l'acqua che stagna nelle vie - ha aggiunto il governatore - vuol dire che i tombini non ricevono. E non bisogna essere dei fenomeni per capirlo".



