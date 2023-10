Basket: Eurolega; EA7 Milano - Maccabi Tel Aviv 90-98

Applausi per il Maccabi Tel Aviv, fischi per l'EA7 Milano. Il Forum sentenzia la crisi dell'Olimpia. Gli ospiti vengono accolti nel segno della sportività dal pubblico, in piena solidarietà per la guerra in Israele, mentre i padroni di casa - alla terza sconfitta in sei giorni tra campionato ed Eurolega - vengono salutati dalla contestazione, figlia del 90-98 finale.

Mattatore della gara è Rivero (21, 8/9 da due) ma sono due triple di Brown (20 e 12 assist) nel finale a decidere la sfida in cui Milano mostra una fragilità difensiva allarmante, lasciando cinque giocatori in doppia cifra agli avversari e un senso di impotenza nel pitturato e nel contenimento del pick and roll. All'Olimpia non bastano i 64 punti combinati di Mirotic (24), Shields (22) e Voigtmann (18) per rialzare la testa.





