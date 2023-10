Al via campagna Follow the blue contro tumore alla prostata

La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo possono fare una grande differenza nella prognosi di chiunque possa essere affetto dal tumore alla prostata, tra i più diffusi nella popolazione maschile. Per questo la Fondazione Ieo-Monzino dedica il mese di novembre alla salute dell'uomo con l'iniziativa Follow the Blue, nata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, e per sostenere la Ricerca dello Ieo-Istituto Europeo di Oncologia, sui tumori dell'uomo.

La campagna, giunta alla sua terza edizione, sostiene un progetto di ricerca clinica svolto all'interno del Programma Urologia e Trattamento mininvasivo della Prostata dello Ieo diretto da Ottavio De Cobelli.

L'obiettivo del team Ieo è studiare un piano di "screening genetico" strutturato nel tempo, per individuare tra i soggetti sani con familiarità i portatori di mutazione genetica, per offrire loro percorsi personalizzati di prevenzione.

Grazie all'impegno di Harmont & Blaine e di Fratelli Rossetti prende il via una significativa campagna di raccolta fondi e informazione: le due realtà sosterranno Follow the Blue della Fondazione Ieo-Monzino con diverse attività.



