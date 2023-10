Lupo travolto e ucciso su strada provinciale nel Mantovano

Un lupo è stato travolto e ucciso da un veicolo nelle prime ore di oggi lungo la strada provinciale a Cavriana, in provincia di Mantova. Segnalata dagli automobilisti di passaggio, la carcassa è stata trovata dagli agenti della Polizia provinciale e trasportata all'Istituto Zooprofilattico di Mantova per gli accertamenti.

La Provincia ricorda in una nota che in collaborazione con la Regione Lombardia sta organizzando un incontro conoscitivo-informativo con l'obiettivo di fornire informazioni più dettagliate per spiegare dove è stata segnalata la presenza di lupi nel Mantovano e il comportamento da tenere in caso di avvistamenti.



