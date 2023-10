Enrico Nigiotti torna con il singolo ninnananna

Enrico Nigiotti torna con un nuovo singolo dal titolo ninnananna (Capitol Records / Universal Music Italia), disponibile da venerdì 3 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nel brano il cantautore racconta il più grande cambiamento della sua vita, la nascita dei suoi figli e inaugura una nuova stagione artistica, nel segno della cifra stilistica delle sue ballad d'autore.

Dopo essere diventato padre per la prima volta, il cantautore livornese pubblica una canzone d'amore universale e incondizionato: "ninnananna - spiega - è una dichiarazione d'amore a chi proteggerai per sempre senza chiedere nulla in cambio".

Nigiotti sarà dal vivo l'8 dicembre a Roma, il 9 dicembre a Milano e il 13 dicembre a Firenze, con Unplugged, uno show anteprima di quello che sarà il nuovo tour e durante il quale non mancheranno le sorprese, tra rivisitazioni dei suoi successi e anticipazioni delle prossime uscite discografiche. Con lui sul palco Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.



