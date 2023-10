'Chicago', 25.000 biglietti staccati in meno di un mese

Chicago 'sbanca il botteghino': record di vendite per la prima tappa milanese del musical targato Stage Entertainment. Due i fattori di successo: la presenza nel cast di una star del cinema come Stefania Rocca nelle vesti di Velma Kelly e la direzione di Chiara Noschese che, per l'occasione, veste anche i panni di Mama Morton.

Lo show, prodotto da Stage Entertainment, in scena dal 5 ottobre al teatro Nazionale, ha infatti già venduto 25.000 biglietti superando i precedenti record fatti registrare, nello stesso arco temporale, due anni fa da 'Pretty Woman' e la scorsa stagione da 'Sister Act'. "Uno risultato straordinario - commenta Matteo Forte, produttore e amministratore delegato di Stage Entertainment - che premia la grande qualità dello spettacolo caratterizzato da un cast di professionisti davvero eccezionale. Oltre a Stefania Rocca e Chiara Noschese hanno riscosso grande successo Brian Boccuni, Giulia Sol, Christian Ruiz, Luca Giacomelli Ferrarini e Pietro Matterelli nei ruoli principali. Raggiunto questo primo traguardo, ci concentriamo ora sulle tappe di Trieste, Gorizia e Bologna per poi sbarcare a Roma, dove Chicago andrà in scena al teatro Brancaccio dal 29 novembre al 10 dicembre, per poi tornare al Nazionale di Milano il 13 dicembre fino al 28 gennaio".

Lo show è una storia che porta sul palco temi di grande attualità ponendo al centro la donna non nella sua declinazione 'fragile' e di vittima, ma in quella forte e ribelle che non si piega ed arriva al limite del comportamento criminale.

Un'immagine di donna alla quale oggi la cronaca ci ha meno abituati offrendoci il parziale e drammatico spaccato della donna perseguitata ed aggredita. Ambientata nella Chicago degli anni '20, la trama scorre veloce tra ambizione e scandali.





