A Malpensa primo Access point per passeggeri dalla Cina

Nell'aeroporto di Malpensa è stato aperto il primo 'Welcome to Italy' access point, desk informativo per indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina in visita nel nostro Paese.

Nell'access point di Milano Malpensa i passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Il progetto è stato realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China council foundation e Guang Hua cultures et media.

"Accogliamo con entusiasmo questa nuova iniziativa che conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese. Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti - commenta Armando Brunini, Ceo di Sea Milan Airports - Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso 7 delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei.

Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina", conclude Brunini.

"Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese. Le bellezze e il lifestyle italiani - aggiunge Mario Boselli, Presidente Italy China Council Foundation - e siamo orgogliosi di aver coordinato un progetto che vede la sinergia tra un soggetto italiano, Sea, e uno cinese, Guang Hua Media et Cultures, entrambi nostri soci".





