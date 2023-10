Scontro tra auto e moto a Milano, morto il motociclista

E' morto l'uomo di 42 anni che la scorsa notte a Milano, poco dopo le 2 in zona Isola, è stato coinvolto in un incidente con un'auto in via Sebenico all'incrocio con via Volturno. L'impatto per lui, che era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, è stato fatale a causa dei traumi riportati.

Secondo la ricostruzione della Polizia locale lo scontro tra auto e moto è stato causato da una mancata precedenza all'incrocio. Le persone che viaggiavano sulla macchina, due uomini di 30 anni, non hanno invece riportato gravi ferite e sono stati portati in ospedale in codice verde.



