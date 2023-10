Nel centro di Milano volantini con foto di ostaggi di Hamas

Milano è stata tappezzata all'alba da diversi volantini con le foto degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas. Le foto del blitz hanno fatto il giro dei social e mostrano i volantini con una grossa scritta 'Rapiti' su sfondo rosso, con i nomi e le foto delle persone e in fondo l'appello, 'per favore aiutateci a riportarli a casa vivi'. Le foto degli ostaggi sono comparse nel centro città appese a delle cabine telefoniche, in piazza Castello, piazza Cordusio, negli ingressi delle metropolitane in piazza del Duomo.

"Queste foto degli ostaggi da Hamas, tenuti prigionieri a Gaza, pubblicate all'alba oggi a Milano, significano molto per me - scrive ad esempio un utente su X, Anshel Pfeffer -. Milano è dove mia nonna trovò rifugio quando fuggì dalla Germania nazista e mio nonno la incontrò e ricostruì la sua vita dopo essere sopravvissuto ai campi".

Al momento non è noto chi ha portati avanti questo blitz nelle prime ore dell'alba, probabilmente per sensibilizzare la città sulla sorte degli ostaggi israeliani.



