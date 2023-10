Inter-Roma; fischi San Siro a Lukaku, lui applaude e sorride

Fischi assordanti da parte dei tifosi dell'Inter verso la Roma all'ingresso sul terreno di gioco di San Siro. Nel mirino in particolare il grande ex Romelu Lukaku, inquadrato subito sui maxischermi del Meazza. Il centravanti belga ha replicato con un applauso ironico verso gli spalti e con un sorriso, mentre a ogni tocco di palla del giocatore sono proseguiti i fischi, così come al momento della lettura delle formazioni, a cui si sono nuovamente poi aggiunti cori con insulti verso Lukaku da parte di tutto San Siro.

Intanto all'esterno ad alcuni tifosi sono stati sequestrati i fischietti all'ingresso dello stadio.



