Inter: Inzaghi, vinto meritatamente gara non semplice

"È stata una vittoria importantissima, meritata. È un grande segnale della squadra che è sempre stata lucida, in partita, contro un avversario che ci ha creato difficoltà, perché ha fatto un'ottima partita difensiva. Ma abbiamo vinto con merito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma.

"Clima particolare? Beh, qualche finale l'ho fatta per fortuna. C'era un'atmosfera particolare, ma come spesso capita: i nostri tifosi sono fantastici e ci aiutano tantissimo - ha aggiunto -. Vedevo la squadra sempre lucida, mai nervosa.

Chiudiamo un'ottima settimana e sabato saremo di nuovo in campo, stasera ho poco da dire ai ragazzi. Juve favorita? Le griglie sono difficilissime, le lascio fare ai giornalisti. Noi vogliamo fare più partite possibili, poi vedremo, promettiamo sempre il massimo impegno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA