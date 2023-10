Calcio: Palladino, spiace aver preso gol su rimessa laterale

"Credo sia un buon punto, perché muove la classifica". Sintetizza così, Raffaele Palladino, l'1-1 del suo Monza contro l'Udinese. "Abbiamo un'ottima posizione di classifica e la prestazione della squadra è stata fatta, abbiamo affrontato una squadra fisica, che ti sporcava palle. Resta il rammarico di aver preso gol su una rimessa laterale. Ed è un peccato: sapevamo che loro potevano mettere queste palle lunghe, ci abbiamo lavorato in settimana. Poi una mezza spinta su Caldirola e Lucca se l'è trovata lì, ma in questi casi è un po' una roulette russa. I ragazzi avrebbero preferito prendere gol su una bella giocata, piuttosto che su una rimessa. Ma loro le allenano e fa parte del gioco".

Quanto agli avversari, Palladino ne elogia la fisicità: "Sono animali dietro, sono grossi e fisici, difficili da superare". "Sono tanti anni che sono in serie A, è una squadra con qualità fisiche impressionanti. È vero che non siamo stati così pungenti in avanti, ma se si chiudevano dietro era difficile, ma fino alla fine ci abbiamo provato". Palladino poi punzecchia Mota Carvalho: "Tengo molto agli ingressi dalla panchina e quello che può e deve fare di più è Mota: mi aspetto di più da lui perché può dare di più. È ovvio che non abbiamo pareggiato per colpa di, ma può sicuramente fare di più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA