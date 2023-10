Raccolta firme FdI contro aumento ingresso in area C a Milano

Fratelli d'Italia è scesa in campo contro l'aumento dell'ingresso in Area C a Milano, che partirà domani. "Questa mattina, a tal proposito, abbiamo raccolto 150 firme grazie all'impegno e all'organizzazione del dirigente di partito Flavio Palumbo che, presso il mercato di via Fauchè/angolo via Losanna al quale ho partecipato anche io, ha organizzato un banchetto e mi ha permesso di incontrare numerosi cittadini molto arrabbiati di questi aumenti e limitazioni", ha detto Riccardo De Corato, deputato del partito di Giorgia Meloni.

"E' 'ennesima scelta, completamente sbagliata, di questa Amministrazione che ha deciso di portare l'ingresso di Area C, dagli attuali 5 euro a 7,5! Ricordo che il centrosinistra milanese già era stato capace di introdurre Area B e di portare il biglietto dei mezzi pubblici da 1 euro, lasciati nel 2011 dal centrodestra, agli attuali 2,20 euro. Non contenti, Sala e compagni, hanno deciso di diminuire drasticamente il periodo di sosta nei parcheggi cittadini che sarà limitato ad un massimo di due ore", sottolinea il parlamentare. "La Giunta di Palazzo Marino continua, imperterrita, la propria guerra alle auto senza preoccuparsi minimamente dei milanesi e delle migliaia di persone che ogni giorno si recano nel centro città per motivi lavorativi, continuando a "mettere le mani nelle tasche" degli automobilisti", conclude De Corato.



