Al Gallaratese di Milano inaugurati cinque maxi murales

Cinque grandi murales animano altrettante facciate dei palazzi del Gallaratese, quartiere popolare della periferia nord ovest di Milano. Le opere sono state inaugurate nel corso della giornata conclusiva di Manifestival, progetto di arte urbana promossa dalla Fondazione Arrigo e Pia Pini, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano.

Tre dei cinque murales sono stati appena realizzati mentre altri due sono stati completati nei mesi passati, tutti portano la firma di artiste donne di fama internazionale. Gli ultimi tre murales del progetto sono stati realizzati a ottobre dal duo artistico Nabla&Zibe, che, con l'opera 'Equilibrio dinamico', hanno indagato il tema della natura e delle radici del quartiere Gallaratese, mentre le argentine Medianeras hanno celebrato la forza della musica e della cultura visiva come elemento di aggregazione giovanile con 'Frequency&Rhythm', e la street artist olandese Jdl - attiva anche in Italia e da sempre impegnata sui temi sociali - ha realizzato 'Atlas', un omaggio alle figure femminili che reggono il quartiere, il mondo.

Judith De Leeuw, in arte Jdl è una nota street artist olandese apprezzata in tutto il mondo: ha esposto le sue opere accanto a Banksy e Keith Haring, e una delle sue opere italiane è entrata nella top 100 dei murales più belli del mondo (Best Street Art 2022 Awards). Gli altri due murales del progetto sono stati realizzati nei mesi scorsi dalle urban artist BTOY. 'Il viaggio', l'opera della urban artist di fama internazionale BTOY pone al centro la memoria delle case popolari del Gallaratese, tra vocazione abitativa e impegno per i diritti. È dedicata, infine, allo sport come strumento di integrazione e di riscatto, l'opera della urban artist Leticia Mandragora, che propone una riflessione intorno al linguaggio del corpo e ai valori dello sport, capaci di abbattere le barriere.



