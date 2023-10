Sport e Salute: due convenzioni con la Lombardia per i giovani

Due convenzioni tra Sport e Salute e la Regione Lombardia permetteranno l'avvio di due progetti nella regione: 'Sport&Giovani: crescere insieme', che stimolerà il protagonismo giovanile nei luoghi di aggregazione ed impianti sportivi, e 'Scuola Attiva Kids' che porterà l'educazione motoria in tutte le classi delle scuole primarie lombarde.

Entrambe le convenzioni saranno presentate nella conferenza stampa 'Insieme per crescere' convocata per martedi 31 ottobre, alle 12, nella sala di WeSportUp, al Foro Italico di Roma.

Interverranno la sottosegretaria alla Regione Lombardia con delega allo sport e i giovani, Lara Magoni, e l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA