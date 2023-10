Ruote nella Storia arriva in Valtellina

Passione per le quattro ruote e per il territorio. È questo il fil rouge che unisce l'edizione numero 3 di Ruote nella Storia in programma il 28 ottobre, e la Valtellina. La manifestazione nata da ACI Storico e con l'Automobile Club d'Italia attraversa la Lombardia e la provincia di Sondrio, grazie alla collaborazione dell'AC Sondrio, presieduto da Andrea Mariani e diretto da Roberto Conforti.

"Si tratta di un evento unico che vuole far riscoprire il piacere di guidare auto d'epoca lungo le meravigliose strade della Valtellina in una stagione ricca di colori e profumi - ha dichiarato Andrea Mariani, presidente dell'Automobile Club Sondrio - L'obiettivo è celebrare il patrimonio automobilistico storico, promuovendo la passione per le auto d'epoca e valorizzando il nostro territorio che sarà fiore all'occhiello per le Olimpiadi Invernali del 2026".

Circa cento chilometri con partenza da Sondrio e arrivo a Teglio, passando per tre mulini recentemente restaurati e con una ricca storia alle spalle: il Mulino de la Rosina nel Comune di Castione Andevenno, località Vendolo, il Mulino Oberti Carmelino a Cedrasco e il Mulino Fucina Cavallari a Castello dell'Acqua.

Nella giornata valtellinese saranno presenti anche una Fiat 1100 D del 1964, una Triumph TR4 del 1963, una MG B -GT del 1965, una Fulvia HF 1.6 del 1971, una Lancia Delta GT del 1987 e altre automobili.



