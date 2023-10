In 1000 a Milano chiedono strade scolastiche libere dal traffico

Dopo il grande presidio di ieri in piazza Medaglie d'Oro per chiedere 'basta morti in strada', oggi altre 1000 persone tra bambine, bambini, mamme, papà e insegnanti di 18 scuole milanesi, hanno partecipato alla quinta edizione della mobilitazione "Streets for Kids", per chiedere strade scolastiche libere dal traffico automobilistico.

A Milano - dicono gli organizzatori - nel 2022 in media una scuola su due ha avuto almeno un alunno ferito in un incidente stradale. Il Comune nel febbraio 2022 ha lanciato il bando "Piazze Aperte per ogni scuola" per la realizzazione di strade scolastiche. "Su 706 scuole (infanzia, primaria, secondaria inferiore), - dice Ilaria Lenzi, coordinatrice a Milano della campagna Clean Cities - solo dieci sono state finora pedonalizzate e trasformate in strade scolastiche, oltre a una trentina di strade che sono "car free" solo negli orari di ingresso e uscita di bambini e bambine. Si tratta di appena il 6% delle scuole, mentre a Barcellona le strade scolastiche coprono il 29% delle scuole; a Londra il 26%; a Parigi il 18%.

Molte delle strade scolastiche in queste grandi città europee sono state realizzate nel giro di poche stagioni. Auspichiamo da parte del Comune la condivisione di un cronogramma degli interventi previsti e la realizzazione di più strade scolastiche nel minor tempo possibile".

Secondo il monitoraggio effettuato dal 4 febbraio al 4 marzo 2022 da Cittadini per l'aria, a Milano la media mensile del biossido di azoto intorno alle scuole è di 47 μg/mü.

Le strade scolastiche più inquinate sono l'istituto Comprensivo Ciresola, in viale Brianza, con 68.8µg/mü di biossido di azoto (NO2), Istituto Comprensivo "Tommaso Grossi", in via Colletta, lato viale Umbria, con 63.4 µg/mü NO2 , Scuola Primaria Giacomo Leopardi (Istituto Comprensivo Ermanno Olmi), viale Bodio con 60.2µg/mü.



