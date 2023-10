"Sono qui per chiedervi di sentirvi dei piccoli e piccole grandi milanesi, di volervi bene, viviamo in un mondo complesso, lo vediamo che cosa sta accadendo. Non è scontato nascere italiani e vivere qui, è una fortuna che abbiamo e dobbiamo meritarci, godetevi questi anni'. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, durante l'inaugurazione delle nuove sale danza del liceo coreutico Tito Livio di Milano, rivolgendosi agli studenti.



