Getta un chilo di hashish dalla finestra, arrestato a Milano

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato un italiano di 38 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio in quanto, entrati nel suo appartamento, si sono accorti che aveva appena gettato dalla finestra del bagno un sacchetto con 1 chilo e 300 grammi di hashish, suddiviso in undici panetti e 15 ovuli.

La droga è stata recuperata dagli agenti che erano appostati all'esterno del palazzo.

L'episodio è accaduto ieri quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno individuato in via Giacinto Bruzzesi uno stabile in cui viveva uno spacciatore e hanno deciso di controllarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA