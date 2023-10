Fidanza: 'Accettato a malincuore il patteggiamento'

"Ho accettato a malincuore questa soluzione, al solo scopo di poter continuare la mia attività politica senza la minaccia pendente di un lungo processo che avrebbe potuto portare ad una richiesta di condanna assolutamente sproporzionata rispetto alla natura e all'entità dei fatti". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. "Ho deciso di patteggiare poiché, secondo la giurisprudenza più recente, questa scelta processuale non implica alcuna assunzione di responsabilità penale. Ribadisco che il fatto contestato, ovvero le dimissioni di un consigliere comunale di Brescia, è stato frutto non di corruzione, ma di un accordo politico tra colleghi di partito - come tanti ce ne sono in tutti i partiti - e di una libera determinazione dello stesso consigliere", spiega Fidanza.

"Tengo inoltre a ribadire che, contrariamente a quanto comunemente accade quando si parla di corruzione, non ho percepito alcuna somma illecita. Non ho compiuto alcuna malversazione di risorse pubbliche, poiché il contratto part-time considerato strumento della corruzione non è mai stato contestato dalla scrupolosa amministrazione del Parlamento europeo perché sono state corrisposte regolari prestazioni lavorative. Non ho influenzato procedure concorsuali pubbliche, poiché la composizione del proprio staff è una scelta totalmente discrezionale di ogni europarlamentare; non ho causato alcun danno al Comune di Brescia che anzi, a seguito di quelle dimissioni, ha potuto contare su un consigliere comunale molto più attivo, come possono confermare politici locali di tutti gli schieramenti. In definitiva, nessun cittadino italiano è stato danneggiato dalle condotte che mi sono state contestate", spiega l'eurodeputato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA