Niente fischietti a San Siro da usare per Romelu Lukaku. Lo scrive la Curva Nord dell'Inter che su Instagram spiega come siano stati vietati i fischietti al Meazza per la gara di domenica tra i nerazzurri e la Roma del centravanti belga, grande ex della partita.

"Ennesimo abuso, fischietti vietati! Diecimila a Firenze due anni fa ok. La Legge non è uguale per tutti!", il messaggio pubblicato dalla tifoseria organizzata interista su Instagram.





