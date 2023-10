Zero Emissions Building obiettivo di tutto mondo costruzioni

Partendo da un patrimonio di circa 30 miliardi di metri quadri, si stima che il parco edilizio europeo aumenterà, entro il 2050, del 50%, a fronte di circa 5 miliardi di metri quadri che verranno demoliti per lasciare spazio alle nuove realizzazioni.

Sono dati rielaborati dal Politecnico di Milano, per la presentazione di Milan International Building Alliance che riunisce a novembre 4 manifestazioni (Global Elevator Exhibition, Made Expo, Smart Building Expo e Sicurezza), sull'evoluzione dell'edificio e della città.

Secondo quanto emerge i driver di sviluppo del mondo delle costruzioni (settore che attualmente genera circa il 9% del PIL europeo e 18 milioni di posti di lavoro diretti) saranno proprio gli investimenti stanziati per favorire l'evoluzione green e traguardare l'obiettivo dello Zero Emissions Building.

Come ha sottolineato Niccolò Aste, del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, tra le finalità progettuali devono essere contenimento inquinanti, uso consapevole risorse, efficienza energetica, miglioramento salute, comfort e qualità della fruizione. Tutto questo anche nell'ambito del mercato delle ristrutturazioni, che beneficerà della leva del retrofit energetico e ha attualmente un volume d'affari valutato in circa 120 miliardi di euro/anno, ma, grazie alle strategie in atto, è prevista per i prossimi anni una notevole espansione, che si stima arriverà a toccare i 275 miliardi di euro/anno.

Sostenibilità quindi è l'obiettivo finale. "Per costruire si deve partire dalle esigenze del territorio. - ha detto Cristiano Brambilla, vicepresidente Project & Construction Management per l'Italia - Altrimenti resta solo una ferita nella città". Ma nella tensione verso il risultato, ha ricordato Luca Manara, dell'Impresa Pizzarotti, 'siamo tutti chiamati a trovare sacche di risparmio perché ognuno ha il suo risultato da perseguire'. "Ci siamo spesso resi conto che ci sono tante sacche di risparmio che sono figlie di vari tabù nei vari livelli di concezione e progettazione degli edifici - ha aggiunto - Abbiamo spazio per evitare gli sprechi ottenendo quindi un beneficio economico quindi di sostenibilità per tutti".



