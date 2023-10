Milano ricorre al Tar contro la Regione per ristori per i danni sulle scuole

Il Comune di Milano ricorre al Tar contro Regione Lombardia sui ristori relativi ai danni del maltempo per le scuole danneggiate a luglio. A Milano non è stato ancora riconosciuto alcun ristoro perché è stata data priorità alle amministrazioni che hanno utilizzato la procedura della somma urgenza. La giunta ha deciso così lo scorso 19 ottobre di fare ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento, come si legge nella delibera adottata dalla giunta.

Milano aveva segnalato alla Regione danni alle scuole per oltre 11 milioni di euro in particolare per il nubifragio dello scorso 25 luglio. Ma "secondo quanto previsto dalla deliberazione, la misura straordinaria di sostegno approvata dalla Giunta regionale viene concessa ai Comuni per i lavori di ripristino realizzati con la modalità della somma urgenza - si legge nella delibera del Comune - , al Comune di Milano non è stato riconosciuto alcun finanziamento non avendo eseguito gli interventi ricorrendo alla predetta procedura d'urgenza".

Secondo Palazzo Marino "i criteri approvati dalla Giunta regionale risultano illogici e non equi, in quanto l'erogazione della misura di sostegno pare essere esclusivamente ed essenzialmente condizionata a un requisito meramente formale", così la giunta ha deciso di fare ricorso per annullare il provvedimento.

"Dal nostro punto di vista nell'utilizzo dei fondi regionali c'è stata una discriminazione nei confronti di chi non ha utilizzato la somma urgenza — ha spiegato la vicesindaca Anna Scavuzzo al Corriere della Sera —. Sarà un giudice ora a dirci se è giusta o meno la nostra interpretazione". Regione Lombardia difende il provvedimento. "Milano pretende egoisticamente risorse immediate, con la conseguenza di sottrarle ai piccoli Comuni - ha ribattuto l'assessore regionale alla Protezione civile Romano la Russa parlando al Corriere - che non hanno certo la stessa autonomia finanziaria del capoluogo e per i quali i ristori sono davvero una questione di sopravvivenza.

Sala e la sua giunta devono capire che Milano non è caput mundi e non è la sola ad aver avuto danni ingenti".



