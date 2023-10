La prima edizione di 'Le Petit Prince' in mostra a Milano

Si potrà ammirare anche la prima edizione di una delle opere più amate e famose del mondo, 'Le Petit prince' di Antoine de Saint-Exupèry, alla Mostra internazionale di libri antichi e di pregio organizzata dall'Associazione Librai Antiquari d'Italia a Milano.

L'evento, con 40 librerie da tutta Europa, si tiene dal 27 al 29 ottobre nella cornice di Villa Necchi Campiglio. La prima edizione del 'Piccolo principe' è uno dei primi 260 esemplari numerati e firmati dall'autore. Ma i collezionisti e gli amanti dei libri potranno trovare anche i libretti del 1945 di Bruno Munari 'Il prestigiatore verde' e il 'Venditore di animali'. In mostra a Milano non solo il secolo breve ma anche volumi come il cinquecentesco 'Titi Romani: Egesippique Atheniensis amicorum historia' del vescovo cattolico e scrittore Matteo Bandello, opera prima pubblicata dal più importante novelliere del Rinascimento. Libro di grande rarità con solo cinque esemplari nelle biblioteche italiane e nessun passaggio d'asta nel dopoguerra, che Olschki, nel 1903, inserì nel suo catalogo più famoso 'Monumenta Typographica'.

Da Londra e dal 1503 arriverà a Milano anche il 'Book of Hours' manoscritto miniato popolare nel Medioevo. Ci sarà, inoltre, la rara edizione originale dell'opera di alchimia di Annibal Barlet 'Le vray et methodique cours de la Physique' (Parigi 1653). Attesa, poi, per il libro unico, la prima edizione, di Ugo Foscolo 'Didymi Clerici prophetae minimi Hypercalypseos liber singularis' (Zurigo 1816) dedicata a William Stewart Rose. Del 1814 invece le splendide mappe della Milano Napoleonica.



