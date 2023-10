Inter: Marotta, 'inseguiamo sogno da regalare a tifosi'

"L'Inter ha iniziato questa stagione con la consapevolezza di essere vice campione d'Europa, l'orgoglio di aver creato un ciclo vincente, l'obiettivo di mantenerlo. Gli obiettivi per noi non cambiano. Vogliamo continuare a vincere e ad inseguire un meraviglioso sogno da regalare a tutti voi e ai nostri straordinari tifosi alla fine di maggio". Lo ha detto l'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta in una dichiarazione all'ANSA dopo l'assemblea degli azionisti del club nerazzurro. "Grazie al presidente Steven Zhang e alla nostra Proprietà che ancora una volta ha garantito il massimo sostegno economico necessario".





