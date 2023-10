Giorgio Ambrosoli Gran Paladino alla Memoria 2023

Sarà assegnato alla memoria dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, assassinato nel 1979 durante l'incarico come commissario liquidatore della Banca privata italiana, il riconoscimento di 'Gran paladino della memoria 2023'. A ritirare il riconoscimento saranno la moglie Annalori e i figli Umberto e Francesca il 7 novembre all'Istituto dei ciechi di Milano, nell'ambito dell'ottava edizione dell'iniziativa 'Paladini delle memorie 2023', promossa dalla sezione milanese dell'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), dall'associazione nazionale delle Voloire, che riunisce chi ha prestato servizio nelle batterie a cavallo, e dall'Osservatorio metropolitano di Milano.

Ambrosoli, Medaglia d'oro al valor civile, viene premiato come "esempio di altissimo senso del dovere e dell'assoluta integrità morale spinti sino all'estremo sacrificio", come si legge in un comunicato.

Gli altri riconoscimenti come 'Paladino della Memoria' saranno assegnati, per citarne solo alcuni, a Mario Vanni (Associazione nazionale Alpini di Milano), Graziano Zecchillo (Associazione nazionale Carabinieri, ispettorato Lombardia), il giornalista di Famiglia Cristiana Antonio Sanfrancesco (Associazione Regionale Pugliesi). Il Comitato ha poi deciso di assegnare il riconoscimento anche a Fabio Massa, giornalista e presidente della Fondazione Stelline, a Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah di Milano e a Massimo Nava, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera. I 'Paladini delle Memorie' "sono protagonisti positivi della società italiana di ieri e di oggi e si pongono come esempio di cittadini attivi e virtuosi", ha spiegato il presidente Camillo de Milato, presidente dell'Osservatorio Metropolitano di Milano.





