Europa League: Sturm Graz-Atalanta 2-2

L'Atalanta manca la terza vittoria in altrettante gare nel gruppo D di Europa League, pareggiando 2-2 con lo Sturm a Graz dopo aver giocato quasi tutta la ripresa in superiorità numerica. Glu austriaci sono andati in vantaggio, al 13', quando un tiro di Prass è stato deviato in porta da Toloi.

La rimonta è stata firmata da Muriel, in gol al 35' su azione e poi freddo dal dischetto su un rigore assegnato dopo un controllo Var per un tocco di mano. Nella ripresa, i nerazzurri si sono sono trovati 11 contro dieci già al 7' per un'espulsione ma hanno sprecato le loro occasioni e subito il pareggio al 35', su rigore, per un mani di Kolasinac. In classifica, l'Atalanta resta prima con 7 punti, seguita a 4 da Graz e Sporting, che ha pareggiato 1-1 con il Rakow.



