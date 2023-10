Calcio: Inter, l'assemblea dei soci approva il bilancio 2023

L'Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023. Nel dettaglio, l'esercizio si caratterizza per una nuova e consistente riduzione delle perdite rispetto all'anno 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, in calo di 55 milioni di euro. Il fatturato complessivo per la stagione si attesta a 425 milioni di euro, evidenziando un aumento di circa 60 milioni dei ricavi al netto del player trading spinti dal record storico di incassi da match day, pari a 80 milioni di euro. I costi di produzione passano da 528 a 465,5 milioni di euro. Le azioni intraprese in sede di calcio mercato nell'estate 2022 hanno permesso di ridurre il valore complessivo dei salari.

Nell'anno solare 2023, l'azionista di maggioranza ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro ed ha ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro. Gli investimenti hanno dato sostegno alle ambizioni in ambito sportivo e alla crescita a livello organizzativo e infrastrutturale per l'Inter. Sulla base dei risultati contenuti nel bilancio approvato oggi dall'Assemblea, la società ritiene di avere rispettato i parametri indicati nel Settlement Agreement Uefa, evitando così sanzioni in relazione alla passata stagione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA